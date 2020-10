Slitta nuovamente la data d’uscita di Cyberpunk 2077

Attraverso il profilo ufficiale Twitter di Cyberpunk 2077, il team di sviluppo del gioco CD Projekt RED ha annunciato uno slittamento della data di uscita del gioco al 10 dicembre 2020. I motivi di questo ennesimo slittamento sono da ricercarsi nella volontà del team di offrire al pubblico un prodotto all’altezza delle aspettative, vista anche la necessità di preparare e testare 9 versionidel titolo (Xbox One/X, compatibilità su Xbox Series S/X, PS4/Pro, compatibilità su PS5, PC, Stadia)

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020