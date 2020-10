ACE COMBAT 7 celebra il 25° anniversario della serie con un nuovo DLC

Grazie alla serie di ACE COMBAT, per 25 anni i piloti di tutto il mondo hanno potuto calarsi negli abitacoli di alcuni degli aerei più straordinari di sempre!

Per festeggiare questo incredibile momento, ACE COMBAT 7avrà da domani un nuovo DLC esclusivo: “25th Anniversary DLC – Original Aircraft Series”, che includerà tre degli aerei più popolari della serie, oltre a nuove armi, skin ed emblemi. Vola nella storia con l’aggiunta dei tre velivoli CFA-44 Nosferatu, XFA-27 e ASF-X Shinden II, tutti già apparsi nei precedenti titoli di ACE COMBAT.

Saranno anche disponibili 12 skin per personalizzare il tuo jet, tra cui “F-15C Eagle Cipher Skin” e “Rafale M Espada Skin”, direttamente da ACE COMBAT ZERO: THE BALKAN WAR del 2006.

Inoltre, saranno aggiunti anche 20 emblemi. Tra questi, due emblemi di Nugget per commemorare il 25° anniversario della serie e 13 emblemi della serie, come “Nagase” e “Butterfly Master”.

I tre aerei del DLC “25th Anniversary DLC – Original Aircraft Series” saranni disponibili domani 28 ottobre e saranno acquistabili in un unico pacchetto o separatamente per PlayStation 4, Xbox One e PC.