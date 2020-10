Deals with Gold: arrivano gli sconti per un Halloween da paura sullo store Microsoft

Sono stati appena rilasciati i nuovi Deals with Gold per lo store Xbox, proponendo tantissimi sconti su numerosi titoli horror per le feste di Halloween.

Come potrete vedere cliccando su questo link, a partire da oggi 27 ottobre 2020 al 2 novembre 2020 potremo risparmiare grazie ai sostanziosi sconti all’interno delle iniziative Shocktober Sale e simili. Tra i vari titoli abbiamo:

Amnesia: Collection a € 2.99;

Assassin’s Creed Odissey a € 20.99;

Borderlands 3 a € 27.99;

Doom Eternal a € 34.99;

Resident Evil 2 a € 15.99;

Resident Evil 3 a € 29.99;

Questi sono solo alcuni dei titoli in offerta, che potete vedere al link sopracitato. Avete già pensato a cosa comprare? Fatecelo sapere con un commento!