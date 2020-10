Devil May Cry 5: Special Edition, confermata la mancanza del ray tracing per la versione Xbox Series S

Capcom ha annunciato da qualche ora una piccola mancanza per uno dei suoi titoli, attraverso la pubblicazione di un tweet sull’account principale del gioco stesso.

Stando a questo messaggio, la versione per Xbox Series S di Devil May Cry 5: Special Edition non avrà il ray tracing tra le sue caratteristiche, oltre a non raggiungere la risoluzione 4K optando per quella a 1440p. Sono confermate invece i 120 fps, l’audio 3D, tempi di caricamento ridotti, il livello di difficoltà Legendary Dark Knight, la Turbo Mode e l’aggiunta di Vergil come personaggio giocabile.

Vogliamo ricordarvi che queste aggiunte verranno distribuiti anche su PlayStation 4, Xbox One e PC al prezzo di € 4.99.