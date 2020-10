Apex Legends: un nuovo trailer annuncia la Stagione 7 – Ascensione

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato sul canale YouTube ufficiale del gioco un nuovo trailer che annuncia la data di uscita per la Stagione 7 di Apex Legends, chiamata Ascensione.

In questa nuova stagione vedremo l’entrata in scena di un nuovo campione, Horizon, e la città fluttuante di Olympus come nuova area. Con questo trailer, i fan del gioco scopriranno qualche motivo in più per comprendere cosa ha spinto Horizon a intraprendere questo viaggio per salvare la sua terra natia.

Prima di lasciarvi alla visione del trailer, vogliamo ricordarvi che la Stagione 7 di Apex Legends arriverà il 4 novembre 2020 per PlayStation 4, Xbox One X/S e PC.