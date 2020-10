Call of Duty: Black Ops – Cold War, rilasciato il trailer di lancio ufficiale

Activision e Treyarch hanno pubblicato in queste ore il nuovo trailer di lancio per Call of Duty: Black Ops – Cold War, il nuovo capitolo della saga sparatutto.

Questa volta le vicende della modalità singola si svolgeranno durante la Guerra Fredda del 1981, e sarete voi a dover porre fine a questo conflitto con operazioni mai avvenute. La modalità multiplayer invece offrirà frenetiche sfide cross-play in team che sosterranno battaglie 6vs6, 12vs12 o 40 giocatori in un tutti contro tutti. Non mancherà la modalità zombie in cui vestirete i panni della squadra d’assalto Requiem e dovrete sgominare il Die Maschine.

Vogliamo ricordarvi che Call of Duty: Black Ops – Cold War uscirà il 13 novembre 2020 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.