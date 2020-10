Microsoft realizza un nuovo controller a tema The Mandalorian

Microsoft ha appena annunciato di aver creato un nuovo controller per la sua console Xbox, ispirandosi a una delle serie più viste e amate sulla piattaforma di streaming Disney+, ovvero The Mandalorian.

Il controller, con un design e i colori che richiamano l’armatura del Mandaloriano, è dotato anche di un battery pack e una base di ricarica abbinati. Potrete ordinarlo al prezzo di € 189.99 a questo indirizzo, e potete usarlo sia su Xbox One X/S, su Xbox Series X/S e su PC.

Ecco una descrizione proveniente dal sito:

Vestito di un’armatura mandaloriana che ricorda l’acciaio di beskar, questo controller Wireless per Xbox e la base di ricarica Xbox Pro Charging Stand sono il trionfo del design ergonomico. Sfrutta le impugnature antiscivolo, la mappatura dei pulsanti personalizzata e la copertura wireless raddoppiata. Un sistema di contatto magnetico ti consente di giocare con una sola mano durante la ricarica. Cammina per le vie di Mandalore con la tecnologia forgiata per una vestibilità ineguagliabile.

Vogliamo ricordarvi che questa non è l’ultima novità per quanto riguarda The Mandalorian. Avete già letto dei DLC per Star Wars Squadron ispirati a questa serie televisiva?