Itsuka Kendo arriva in MY HERO ONE’S JUSTICE 2 con il nuovo “Weekend Clothes Pack”

Bandai Namco ha svelato oggi il prossimo personaggio che entrerà nel roster di combattenti in MY HERO ONE’S JUSTICE 2. Conosciuta come Battle Fist, Itsuka Kendo è, grazie alla sua intelligenza, uno dei migliori elementi della sua classe alla U.A. High School. Come parte delle sue abilità in combattimento, è in grado di espandere le proprie mani e colpire i propri avversari con una violenza inaudita!

In aggiunte, grazie al nuovo “Weekend Clothes Pack”, sarà possibile avere accesso a un terzo pacchetto di vestiti includerà nuovi outfit casual per Izuku, Baguko, Ochako, Iida, Todoroki, Mineta, Kaminari e Ashido

Itsuka Kendo è il terzo personaggio DLC di MY HERO ONE’S JUSTICE 2. Ogni personaggio può essere acquistato separatamente.