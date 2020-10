Microsoft fa alcune precisazioni circa l’acquisizione di Bethesda

Alcune settimane la notizia circa l’acquisizione di ZeniMax Media da parte di Microsoft ha scosso il mondo dell’industria videoludica, dando il via a ipotesi più o meno bizzarre circa il futuro di brand come Fallout, Doom e The Elder Scrolls.

In una intervista ai microfoni di GameReactor,eu, Phil Spencer ha dichiarato che al momento non è ancora ufficiale l’acquisizione e lo sarà solo nel 2021 poiché il processo di acqusizione è sotto fase di approvazione e regolamentazione. Spencer ha tenuto a fare questa precisazione in quanto non essendo ancora sotto l’ala di Microsoft, ZeniMax (e quindi Bethesda) è ancora libera di creare e produrre titoli seguendo una linea di mercato propria senza alcun vincolo (per il momento) da parte del colosso di Redmond.