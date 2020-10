Destruction All-Star non sarà uno dei titoli di lancio per PlayStation 5…

Sony ha annunciato che Destruction All-Star non sarà disponibile al lancio su PlayStation 5, ma sarà disponibile dal mese di febbraio del 2021. Sony ha annunciato che tutti coloro che hanno effettuato il preordine del gioco saranno rimborsati e Destruction All-Star sarà gratuito per tutti gli abbonati al servizio PlayStation Plus.

I motivi dello slittamento della data d’uscita sono da ricercarsi nella volontà del team di sviluppo di pubblicare un titolo completo, capace di fornire fin da subito una eccellente esperienza multigiocatore online.