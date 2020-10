Sony Interactive Entertainment italia e PlayStation Italia hanno dato il via oggi a un contest denominato PS5 Be The First che permetterà a un fortunato vincitore di ottenere una console PlayStation 5.

Attraverso il sito PS5 Be The First sarà possibile inserire dei singoli indizi nascosti su alcuni siti italiani: il primo che riuscirà ad aprire il caveau inserendo il codice correttamente si aggiudicherà una console PlayStation 5 completa di accessori e codici gioco.