Un nuovo terrificante trailer di Little Nightmares II

Bandai Namco ha oggi pubblicato un nuovo trailer di Little Nightmares II che sarà disponibile dall’11 febbraio 2021 per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch e successivamente anche per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Un aggiornamento gratuito per PlayStation 5 e Xbox Series X/S sarà disponibile per chi avrà comprato il gioco per PlayStation 4 e Xbox One.

La Day One o la TV Edition del gioco possono essere prenotate presso i retailer oppure visita il BNEE E-Commerce Store per avere il portachiavi di Mono in aggiunta alla prenotazione della Day One Edition e un art 3D lenticolare per la TV Edition.