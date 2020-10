God of War e Final Fantasy VII Remake si aggiorneranno su PlayStation 5

Lance McDonald ha annunciato sulle pagine di Twitter che alcuni titoli, tra cui Final Fantasy VII Remake, God of War e God of War Remastered hanno ricevuto un aggiornamento su PlayStation 5. Analizzando le linee di codice dei suddetti aggiornamenti sembra che le modifiche apportate non riguardino solamente la correzione di bug ma anche l’introduzione del supporto alla console di nuova generazione Sony.

God of War 3 Remastered and God of War (2018) both received updates in the last few days, for the first time in years. Both titles will likely benefit from PlayStation 5 boost mode in this case. I wonder if there’s anything else hidden inside…

— Lance McDonald (@manfightdragon) October 23, 2020