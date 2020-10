TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS finalmente disponibile

BANDAI NAMCO Entertainment Europe, in collaborazione con Hasbro Inc., ha annunciato il lancio di TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS su console e PC. Questo nuovo titolo del franchise di Transformers consentirà ai giocatori di affrontare alcuni intensi combattimenti tattici con una storia originale che saprà conquistare i fan di Transformers di ogni età. TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS è ora disponibile per PlayStation 4, Xbox One (solo in versione digitale in Italia), Nintendo Switch e PC Digital.

TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS è un nuovo gioco di combattimenti tattici, che include tutti i personaggi preferiti dai fan del franchise di Transformers, tra cui Bumblebee, Optimus Prime, Grimlock, Starscream e Megatron, impegnati a combattere per il controllo dell’AllSpark in modalità giocatore singolo e cooperativa. I combattimenti si svolgono attraverso una serie di vari livelli in celebri luoghi del franchise, come Central City e Cybertron, dove i giocatori potranno assumere il comando della propria squadra e combattere insieme per salvare (o distruggere) la galassia.

È possibile scegliere tra la Standard Edition o la Digital Deluxe Edition del gioco. La Digital Deluxe Edition include il gioco base, che si trova anche nella Standard Edition, oltre a elementi cosmetici bonus per il personaggio, tra cui quattro nuovi pacchetti di skin, e l’esclusiva modalità di gioco arcade CUBE. La modalità CUBE mette Autobot e Decepticon gli uni contro gli altri in una delle quattro ambientazioni in stile arena, in cui dovranno combattere e usare tutte le proprie abilità speciali per controllare il Cubo.