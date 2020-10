Ghost of Tsushima si aggiorna con la modalità The Tale of Iyo

Sucker Punch ha annunciato il rilascio del nuovo aggiornamento per Ghost of Tsushima, il suo ultimo capolavoro, chiamato The Tale of Iyo.

In questa nuova espansione potremo giocare una nuova missione con un alleato e un raid con altri tre samurai, che dovremo invitare noi e non potremo cercare tramite un matchmaking, e come unico “limite” è richiesto un equipaggiamento con un livello minimo di KI di 100. Il raid arriverà con una serie di nuove sfide settimanali che saranno messe a disposizione di tutti.

Vogliamo ricordarvi che questa nuova espansione per Ghost of Tsushima uscirà il 30 ottobre 2020 per PlayStation 4.