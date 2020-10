PlayStation 5: inizia il conto alla rovescia

La tanto attesa PlayStation 5 è quasi in arrivo: sperando che non ci siamo ritardi sulla tabella di marcia, alla fine del 2020 dovrebbe essere già disponibile nei negozi l’ultimo modello della console più amata dai giocatori. Dopo 7 anni di attesa per il nuovo device, i più appassionati stanno già programmando il tempo libero dei prossimi mesi prendendo in considerazione il nuovo gioiello prodotto da Sony. La PS 4 infatti è uscita già 7 anni fa, e in casa Sony iniziava a farsi sentire la mancanza di qualche novità.

Ce la farà a battere i suoi acerrimi nemici di sempre, ovvero l’Xbox e la Nintendo Switch? Difficile da prevedere: quando si tratta di lotte tra giganti gli esiti sono sempre incerti, anche perché le preferenze dei consumatori mutano velocemente. Ma intanto è già iniziata la corsa ai nuovi giochi che saranno presto disponibili, e che rappresentano la vera attrattiva di tutte le console da tavolo. Grazie alla possibilità di poter giocare anche da PC, molti futuri acquirenti si stanno già organizzando per configurare una VPN e poter sbloccare tutti i contenuti dei tuoi canali preferiti.

Il nuovo modello prodotto da Sony sembra essere in linea con tutte le aspettative, non solo dal punto di vista del design e delle prestazioni, ma anche per il ridotto consumo di energia rispetto al modello precedente e alla possibilità di mantenere la PlayStation sia in posizione verticale che orizzontale. Nel frattempo che venga stabilita una data di lancio, già slittata rispetto a quella prevista originariamente per via dei tumulti verificatisi negli Stati Uniti durante l’estate, si stanno diffondendo velocemente in rete le anticipazioni sui giochi più interessanti. Vediamo come trascorreremo quindi le prossime feste di Natale davanti alla nuova PS5!

I giochi disponibili per la PS5

Una delle prime certezze che abbiamo è che i giochi della PS4 saranno compatibili anche per la PS5: una novità questa che è stata richiesta a gran voce dagli affezionati della console prodotta da Sony. Prima infatti non era possibile utilizzare i giochi della versione precedente su un nuovo modello di PS. Le ragioni commerciali dietro a questo tipo di politica hanno ceduto il passo alle pressioni dei giocatori, e anche della concorrenza.

Per quanto riguarda invece i nuovi giochi, tra i più interessanti sembrano esserci:

Spider-Man Miles Moral : un classico dei videogiochi che non passa mai di moda viene riproposto in una versione ancora più emozionante e coinvolgente, grazie alle nuove caratteristiche della PS5. Il sequel del precedente gioco del 2018 non poteva non accompagnare il lancio stesso della console, a conferma di una tradizione ormai consolidata in casa Sony;

è un altro titolo che va a consolidare le grandi aspettative per la PS5. L’ultima versione del Gran Turismo risale al 2017: nonostante il grande successo di questo videogioco, che a detta di molti riesce a dare le stesse emozioni di una guida vera e propria, la casa produttrice ha voluto farsi attendere prima di presentarsi con una nuova veste. E proprio per prolungare ancora di più l’attesa, dovremo aspettare fino al 2021; Hogwarts Legacy è considerato il fiore all’occhiello della PlayStation 5: le grafiche di altissima qualità, il sound totalmente immersive e il tema dimostrano tutto l’impegno della software house. L’ispirazione è quella di Harry Potter: il giocatore potrà scegliere uno dei personaggi in cui immedesimarsi e decidere così gli esiti del gioco. Anche in questo caso, occorrerà attendere il 2021 per potersi catapultare in un’atmosfera intrisa di magia.

Anche da questa veloce panoramica su alcuni dei giochi disponibili, sembra proprio che la casa madre della PS5 non abbia affatto intenzione di deludere le aspettative dei suoi giocatori!