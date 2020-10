L’azienda di intrattenimento sociale Sulake celebra quest’anno una grande pietra miliare – Habbo compie 20 anni! Il gioco è apparso per la prima volta alla fine dell’estate del 2000, e ora, centinaia di milioni di giocatori dopo, si trova nell’anno 2020 ancora con una solida base di fan che è cresciuta con il passare degli anni.

Habbo è una delle originali comunità virtuali free-to-play, e la sua attenzione nel fornire uno spazio online sicuro e divertente per l’espressione di sé ha avuto un ampio appeal per gli adolescenti e i teenager negli anni 2000 e 2010. Tuttavia, ora l’età media è aumentata (i giovani adulti oltre i 19 anni costituiscono il 71% dell’attuale base di giocatori), dato che la base di giocatori è cresciuta insieme ad Habbo e molti sono tornati a giocare durante il lockdown dovuto al COVID-19.

Nel corso della sua lunga e illustre storia, Habbo ha celebrato un diffuso successo internazionale con 9 versioni linguistiche e oltre 316 milioni di avatar registrati in oltre 115 paesi, creando oltre 500 milioni di stanze. Il servizio ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui Fast 500 EMEA (2005), Best Community Site, Site of the Year (MetrixLab, premi multipli dal 2006 al 2015), Global Safest Social Network (Commissione Europea, 2011) e il Nokia Foundation Award (2008), ma l’innovazione di Habbo non si ferma qui.

È stata anche una delle prime comunità virtuali online ad assicurarsi numerose partnership pubblicitarie con oltre 300 marchi provenienti da una grande varietà di settori e da importanti personaggi famosi. Tra questi, gli artisti musicali Pink, Miley Cyrus, Lady Gaga e Ozzy Osbourne e film di successo come la serie di Harry Potter, la serie Twilight, Fantastic Four e molti altri.

“Habbo è stato un vero pioniere in termini di contenuti free-to-play, contenuto generato dall’utente e sandbox gaming e interazione sociale online, da un inizio davvero umile nel 2000 a alla sua crescita e cambiamento a cui abbiamo assistito negli ultimi due decenni”, ha detto il CEO di Sulake Valtteri Karu. “Siamo entusiasti di vedere quanti giocatori sono rimasti con noi da sempre e quanti altri sono tornati al gioco durante il lockdown e hanno partecipato agli eventi per il nostro ventesimo compleanno. Prevediamo che quest’anno sarà seguito da un anno ancora più grande nel 2021 – i prossimi 12 mesi saranno pieni di nuovi entusiasmanti sviluppi per Habbo. Questo è tutto quello che posso dire per ora, quindi non perdetevi ciò che sta per arrivare!”.