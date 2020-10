Un nuovo trailer del remake di XIII

Microids e PlayMagic presentano il nuovo trailer di XIII – remake del superclassico FPS in cel-shading del 2003 disponibile da oggi. Il video svela le armi e I gadget che I giocatori potranno usare per raggiungere i loro obiettivi nel gioco.

XIII avrà a disposizione un vero e proprio arsenale, su misura per affrontare ogni situazione e adattarsi a ogni stile di combattimento. Dalla forza bruta di armi pesanti come 44 Magnum, M16, Bazooka ad armi più leggere che consentono di agire in silenzio e nell’ombra, come la 9mm con silenziatore, coltelli da lancio, la balestra o anche una fiocina. XIII potrà avvalersi anche di diversi gadget, come rampini, microfoni da spia e attrezzi da scassinatore, per far fronte a ogni imprevisto.

XIII uscirà il 10 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch nel 2021.