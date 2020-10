Sword Art Online: Alicization Lycoris: è possibile giocare gratuitamente il primo capitolo su PlayStation 4 e Xbox One

Bandai Namco ha annunciato che il primo capitolo di Sword Art Online: Alicization Lycoris è gratuito per Xbox One e PlayStation 4.

Con questa iniziativa il publisher vuole avvicinare chi non conosce questo titolo, anche se l’anime è molto famoso e conosciuto, dando la possibilità di giocare il primo capitolo e, nel caso vorreste acquistare il gioco completo potete portare i vostri salvataggi così da continuare la vostra partita.

Per chi non lo conosce, in questo titolo potremo giocare in un mondo medievale fantasy pieno di cavalieri e mostri da sconfiggere.