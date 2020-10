Destiny 2: Bungie intraprende azioni legali contro i siti che vendono cheat per il suo gioco

Bungie ha iniziato a procedere attraverso vie legali per combattere la pirateria che dilaga su uno dei suoi shooter-MMO, ovvero Destiny 2.

Nelle scorse ore infatti, i suoi legali hanno inviato una richiesta di interruzione delle attività prima di intraprendere azioni legali contro diversi siti, tra i quali PerfectAim.io che ha interrotto la vendita di cheat da utilizzare in Destiny 2.

Gli amministratori del sito hanno commentato a riguardo in questo modo:

Un reclamo è stato presentato da Bungie, Inc. (“Bungie”) e sostiene che questo prodotto viola il contratto di licenza del gioco. Inoltre, è stato chiesto di cessare e desistere dalla vendita di questo prodotto. Non commenteremo se queste affermazioni siano giustificate o meno, ma abbiamo deciso di soddisfare questa richiesta a prescindere. Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati ai nostri clienti.