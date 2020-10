Microsoft Flight Simulator: anticipato l’arrivo degli aerei militari da un video?

È apparso in queste ore un video che mostra, e anticipa, l’arrivo degli aerei militari su Microsoft Flight Simulator, il nuovo simulatore di volo che sta riscuotendo un successo impagabile.

Da quanto sembra, grazie alle prime indiscrezioni sulla rete, il primo pacchetto DLC del titolo porterà con se dei nuovi jet militari partendo dalle Frecce Tricolori come il modello Aermacchi MB-339. Per chi non vuole lasciarsi scappare questa occasione può acquistarlo tramite SimMarket al costo di € 24.40 ottenendo l’aereo prima citato nelle versioni A e PAN.

Ovviamente, ulteriori DLC sono in lavorazione presso lo studio di sviluppo ma, al momento, non si conoscono ulteriori dettagli né per i contenuti né per un’eventuale data d’uscita.