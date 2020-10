Phil Spencer crede nelle potenzialità di Xbox Series S

Nel corso di una intervista ai microfoni di Kotaku, Phil Spencer ha esternato la sua assoluta fiducia in Xbox Series S, ribadendo che la console permetterà a Microsoft di espandere il suo bacino di utenza e i suoi limiti hardware non influenzeranno gli sviluppatori nella realizzazione delle loro produzioni.

Spencer ha inoltre sottolineato che, probabilmente, non tutti i giocatori sono disposti a spendere cinquecento euro per le console di nuova generazione e pertanto Xbox Series S potrebbe rivelarsi un prodotto estremamente appetibile per coloro che vogliono entrare nella nuova generazione di console senza spendere una fortuna.