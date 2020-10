PlayStation 5: svelata l’iniziativa di Burger King con la console di casa Sony

Finalmente è stata svelata l’iniziativa della famosa catena di ristoranti Burger King in collaborazione con Sony, ma è solo un’esclusiva per il territorio americano.

Infatti, tramite la spesa di 5 dollari attraverso l’app della catena, si avrà una chance al giorno per vincere una delle 1000 PlayStation 5 o una delle 2000 copie digitali di Sackboy: A Big Adventure, Demon’s Souls o tre mesi di PS Now.

Vogliamo ricordarvi, prima di spendere i vostri soldi per cercare di vincere la console, che il concorso è esclusivamente riservato al territorio americano.

the King has his hands full. help a guy out by ordering the 2 for $5 for a chance to win a PS5™ console.

Rules: https://t.co/SM30hLijnq pic.twitter.com/paFHbSnhiN

— Burger King (@BurgerKing) October 15, 2020