Digimon Survive rinviato al 2021: arriva la notizia ufficiale tramite un tweet

Bandai Namco ha annunciato tramite un tweet sul suo account ufficiale che Digimon Survive, l’ultimo titolo della saga in lavorazione da un po’, verrà rimandato nel 2021.

Il rinvio è stato provocato dalle difficoltà legate all’emergenza sanitaria internazionale, dopo il primo rinvio nel 2020. Kazumasa Habu, il producer del gioco, ha così annunciato il tutto:

Avevamo pianificato di lanciare Digimon Survive nel corso del 2020, ma gli attuali eventi internazionali hanno dilatato i tempi di sviluppo e abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di rinviare il gioco al 2021. Vogliamo ringraziarvi tutti per la pazienza dimostrata mentre lavoriamo per creare un RPG tattico che sia divertente e coinvolgente, ma che racconti anche una storia memorabile per i fan della serie. Condivideremo alcune entusiasmanti novità su Digimon Survive nella primavera del 2021, dunque continuate a seguirci per ulteriori informazioni.