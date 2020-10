KINGDOM HEARTS Melody of Memory: disponibile una demo del gioco

Square Enix Ltd. e Disney hanno annunciato oggi l’uscita di una demo per il gioco musicale d’azione KINGDOM HEARTS Melody of Memory, reinterpretazione dell’amatissima serie KINGDOM HEARTS di cui sono state vendute 33 milioni di copie in tutto il mondo. La demo, che sfida i giocatori a combattere con sei brani insieme a Sora, Paperino e Pippo, offre un assaggio dei contenuti di KINGDOM HEARTS Melody of Memory, in uscita il 13 novembre. La demo può essere scaricata su Nintendo eShop, PlayStation™Store e Microsoft Store.

Nella versione completa di KINGDOM HEARTS Melody of Memory, i giocatori combatteranno da soli o con gli amici al ritmo della colonna sonora del gioco, raccogliendo e padroneggiando oltre 140 brani della serie Kingdom Hearts, tra cui “Destiny Islands”, “Hand in Hand”, “Working Together” e altre musiche della leggendaria compositrice Yoko Shimomura. I giocatori vivranno tutta la magia della musica attraversando mondi fantastici e affrontando battaglie cariche di ritmo per sconfiggere difficili boss e scalare la classifica.

La versione Nintendo Switch offrirà anche una modalità Free-for-All, con battaglie tutti contro tutti fino a otto giocatori in locale. Tramite tre diversi stili di gioco, i giocatori di ogni età potranno scegliere il livello desiderato di sfida, decidendo di godersi i brani e l’avventura senza comandi complicati o sfoggiando la propria abilità con combo complesse per dare vita a uno spettacolo senza pari. Questa celebrazione della musica e dell’avventura segna il debutto della serie KINGDOM HEARTS su Nintendo Switch.

KINGDOM HEARTS Melody of Memory sarà disponibile dal 13 novembre 2020 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One, Xbox One X inclusa. Le prenotazioni sono già aperte su SQUARE ENIX Store, Nintendo eShop, PlayStation Store, Microsoft Store e altri rivenditori selezionati. Chi acquisterà la versione per PlayStation 4 su PlayStation Store entro il 31 dicembre 2020 riceverà anche il tema di KINGDOM HEARTS Melody of Memory. Per ulteriori informazioni, visita www.kingdomhearts.com/mm