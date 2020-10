Hyrule Warriors: L’era della calamità, pubblicato un nuovo video

Nintendo e Koei Tecmo hanno pubblicato un nuovo video inerente a Hyrule Warriors: L’era della calamità, il nuovo titolo della saga più iconica nel mondo videoludico.

Ambientato un secolo prima degli eventi del capitolo intitolato Breath of the Wild, dovremo riportare Hyrule alla pace sconfiggendo nemici sempre più ostici e forti. In questo video vengono introdotti gli Yiga, guidati dal maestro Koga.

Ecco le novità introdotte da Hyrule Warriors: L’era della calamità: