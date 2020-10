Google Stadia annuncia l’arrivo di tre giorni di grandi novità

Attraverso il suo account Twitter ufficiale, Google ha annunciato l’arrivo di tre giorni di grandi novità legati a Stadia, la sua piattaforma cloud da gaming.

All’interno del tweet non viene specificato cosa dovremo aspettarci, ma ecco le parole esatte del messaggio:

Cosa vi aspettate da questi giorni pieni di novità? Fateci sapere la vostra con un commento!

Good stuff is coming! We’ll be lighting up your week with three days of announcements, reveals, and other surprises. And if that wasn’t enough, we’ll have three games you can try right away. It all starts October 20th at 9AM PT/6PM CET. https://t.co/y8do0Vi2p2 pic.twitter.com/Z1N6Hb2gMz

