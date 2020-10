Resident Evil VIllage: su Play-Asia compaiono prezzi e versioni cross-gen

Sul sito del famoso rivenditore Play-Asia sono comparsi prezzo e versioni cross-gen di Resident Evil VIllage, l’ultimo capitolo in lavorazione di una delle serie di punta prodotte da Capcom.

Al momento non c’è niente di ufficialmente confermato, ma stando al sito le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X/S costeranno € 79.99 mentre la versione PlayStation 4 e Xbox One X/S costerà intorno ai € 69.99. Prima di tutto però, c’è ancora da capire se Capcom voglia davvero rendere il titolo cross-gen e se anch’essa vuole intraprendere la politica dell’aumento di prezzo per i titoli next-gen.

Ovviamente, come già ribadito, non c’è ancora niente di confermato ufficialmente quindi le informazioni contenute in questa news dovranno essere prese con le pinze finché non riceveremo notizie ufficiali in merito.