Capitano dei Nove Foderi Rossi. Kin’emon, conosciuto anche come “il fuoco fatuo”, padroneggia la tecnica del Fuoco Fatuo che gli permette di incendiare ogni cosa le sue lame tocchino.

Pronto ad affettare i suoi nemici, Kin’emon arriverà in ONE PIECE: PIRATE WARRIORS 4 come primo personaggio del terzo Character Pack. Tutti i Character Pack sono inclusi nel Character Pass o possono essere acquistati singolarmente.