MachineGames festeggia il suo 10° anninversario con offerte e bundle speciali

In occasione del decimo anniversario di MachineGames, il celebre team di sviluppo ha annunciato l’arrivo di interessanti sconti sui suoi titoli di punta.

Ecco i titoli in sconto e le piattaforme digitali dove sarà possibile acquistarli:

XBOX: 13-20 OTTOBRE

Wolfenstein: The Two-Pack – 50% di sconto

Wolfenstein: The New Order – 50% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition – 67% di sconto

Wolfenstein: Alt History Collection – 60% di sconto

STEAM: 8-12 OTTOBRE

Wolfenstein: The Two-Pack – 50% di sconto

Wolfenstein: The New Order – 50% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition – 67% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus Season Pass – 33% di sconto

Wolfenstein: Youngblood – 35% di sconto

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – 50% di sconto

Wolfenstein: Cyberpilot VR – 50% di sconto

Wolfenstein: Alt History Collection – 46% di sconto

PLAYSTATION: 30 SETTEMBRE – 14 OTTOBRE

Wolfenstein II: The New Colossus Deluxe Edition – 67% di sconto

PLAYSTATION: 14-28 OTTOBRE

Wolfenstein: The New Order – 50% di sconto

Wolfenstein: The Old Blood – 50% di sconto

Wolfenstein II: The New Colossus – 50% di sconto

Wolfenstein: Youngblood – 50% di sconto

SWITCH: 10-17 OTTOBRE

Wolfenstein: Youngblood – 50% di sconto