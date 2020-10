In arrivo un sequel di The Outer Worlds

Dopo il successo su PC e console di The Outer Worlds, pare che Obisidian Entertainment sia interessata alla produzione di un sequel del gioco. A rivelarlo è Daniel Ahmad, analista e insider videoludico, che attraverso le pagine del proprio account Twitter ha rivelato che il sequel di The Outer Worlds sia già in fase di pre-produzione e che il titolo, prossimamente, potrebbe trasformarsi in qualcos’altro.

Non ci resta quindi che attendere notizie da parte di Obsidian Entertainment che, ricordiamo, recentemente è entrata a far parte degli Xbox Game Studios.