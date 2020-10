Pubblicato il trailer Accolades di AVICII Invector

Wired Productions e Hello There Games hanno pubblicato oggi un trailer di AVICII Invector sia per celebrare le opinioni positive della critica sia per festeggiare le incredibili canzoni di AVICII; il trailer è stato realizzato grazie all’aiuto di Mikee Goodman, regista di video musicali veterano, e Alice Vandy, designer britannica. Nel trailer è presente una giacca unica al mondo, creata da Vandy e ispirata ad AVICII. Questa giacca unica è ora disponibile per una speciale asta di beneficenza, insieme a una Nintendo Switch (e una copia del gioco!), su wiredproductions.com/aviciiauction. Tutti i proventi dell’asta saranno devoluti all’ente di beneficenza SpecialEffect.

Definito “un’esperienza straordinariamente confortante” dal Guardian e “il modo perfetto di dire addio” da The Sixth Axis, AVICII Invectorcombina le tipiche tracce EDM confortanti di Tim “AVICII” Bergling e una grafica ipnotica che permette a chiunque di poter vivere la musica di AVICII in un nuovo modo.

AVICII Invector è ora disponibile ed è stato rilasciato nel formato digitale come AVICII Invector Encore Edition su Nintendo Switch, PC, PlayStation®4 e Xbox One, e nel formato fisico per PlayStation®4 e Nintendo Switch al prezzo di 24,99 £ / 29,99 € / 29,99 $.