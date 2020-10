RIDE 4 disponibile da oggi

Milestone ha annunciato che RIDE 4, l’ultimo capitolo del celebre franchise dedicato agli amanti delle due ruote, è disponibile da oggi, giovedì 8 Ottobre, 2020 per PlayStation 4, Xbox One e Windows PC/STEAM.

RIDE 4 si sta preparando anche per le console di nuova generazione, arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X il 21 gennaio 2021. I giocatori che acquisteranno la versione PlayStation 4 del gioco potranno scaricare la versione PS5 senza costi aggiuntivi fino al 30 aprile 2021, inclusi tutti i DLC già acquistati. Mentre i giocatori che acquisteranno la versione Xbox One del gioco, potranno scaricare automaticamente la versione Xbox Series X senza costi aggiuntivi grazie alla funzionalità Smart Delivery.

Con un livello di fedeltà visiva all’avanguardia, RIDE 4 dà vita a repliche autentiche e realistiche delle moto più iconiche. Tutti i modelli di moto in RIDE 4 sono stati creati da zero utilizzando le tecnologie più avanzate e le scansioni CAD e 3D originali di modelli reali, per dare vita alle moto più celebri, rare ed esclusive. Ogni singolo dettaglio della moto è stato riprodotto con cura come nella sua controparte reale. Anche l’abitacolo è una perfetta riproduzione della realtà, sia in termini di design che di elementi dinamici. I dati sul cruscotto cambiano in tempo reale: velocità, temperatura, controllo della trazione…anche la coppa dell’olio motore vibra in base ai movimenti della moto! RIDE 4 è un atto d’amore fatto da appassionati di moto per appassionati di moto. In pista, la scansione Laser e Drone consente un livello di accuratezza mai visto prima nella riproduzione delle piste più amate e iconiche, per un viaggio adrenalinico in tutto il mondo!

RIDE 4 presenta una modalità Carriera completamente rinnovata, che porta il giocatore in sfide frenetiche in tutto il mondo e culmina con i campionati finali con le moto sportive più potenti, inclusa una nuovissima modalità Endurance, la sfida più difficile che solo i migliori piloti virtuali possono affrontare. Questa nuova modalità di gioco ha permesso a Milestone di aumentare il livello di realismo e autenticità con un’illuminazione e condizioni meteorologiche dinamiche, pit stop per pneumatici e gestione del carburante. Quando la concorrenza si fa dura, la strategia diventa fondamentale per avere successo! E per rendere la sfida ancora più unica, i giocatori possono accedere a diversi strumenti per personalizzare la loro moto ed il proprio abbigliamento da guida. L’editor della moto dispone di un sistema di livelli che consente di disegnare qualsiasi immagine, l’unico limite è la creatività! E per la prima volta nella serie, gli editor di caschi e tute consentiranno un livello di personalizzazione ancora più profondo per ogni motociclista. Tutti gli UGC possono essere condivisi online, per consentire agli amici e alla community di gareggiare con loro.

Raggiungere la vetta in RIDE 4 non è un viaggio facile, la competizione si fa sempre più dura grazie alla tecnologia A.N.N.A., acronimo di Artificial Neural Network Agent, una rivoluzionaria Intelligenza Artificiale basata su reti neurali che consente un incredibile livello di sfida per i giocatori, con avversari di volta in volta più intelligenti e veloci.

La modalità Multiplayer ora include server dedicati che rendono il gameplay incredibilmente fluido e gratificante, per consentire ai giocatori di concentrarsi su ciò che conta davvero: la vittoria!

Yamaha Motor, partner principale di Milestone per RIDE 4, è un brand motociclistico iconico e storico con una grande eredità e un background glorioso nelle competizioni; i suoi valori chiave – innovazione, entusiasmo, fiducia, emozione e stretti legami con i clienti – rispecchiano perfettamente la visione di Milestone nella costruzione di RIDE 4, dove i giocatori di tutto il mondo sperimenteranno competizioni autentiche e mozzafiato.

Paolo Pavesio, Marketing e Motorsport Director, Yamaha Motor Europe ha dichiarato: “Le corse e l’adrenalina fanno parte del DNA Yamaha sin dalla nostra fondazione 65 anni fa. Questo è il motivo per cui è stato quasi naturale collaborare con Milestone, uno dei più grandi nomi dell’industria mondiale dei giochi motociclistici. Ci sforziamo di dare eccitazione ed emozione ai nostri clienti ed a tutti gli amanti di moto, rimanendo sempre vicini a ciò che li “fa andare su di giri”. Con Milestone e RIDE4 innoviamo anche il nostro approccio, raggiungendo nuovi appassionati che hanno una passione condivisa per le moto, sia per quelle virtuali che per quelle reali. L’amore è lo stesso e diamo il benvenuto a questi motociclisti nella nostra famiglia. Essendo tra i pionieri del nascente mondo degli eSport, portiamo il nostro coinvolgimento ad un livello superiore con RIDE4 e la varietà di attività uniche pianificate on e off-line per il prossimo anno.”

Milestone ha anche collaborato con Bridgestone, la più grande azienda di pneumatici e gomme al mondo, per RIDE 4. “In qualità di leader mondiale della mobilità con un ampio portfolio di prodotti e soluzioni premium, inclusi pneumatici per moto premium, abbiamo ritenuto opportuno fare il nostro debutto nel mondo virtuale collaborando con Milestone, un leader nei giochi di simulazione su due ruote “- ha commentato Nico Thuy, Head of Motorcycle Business presso Bridgestone EMIA. “Siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per coinvolgere i nostri clienti e interagire con la community di motociclisti, mostrando anche la qualità dei nostri prodotti. Essere presenti in RIDE 4 rappresenta un’opportunità unica per fare proprio questo ”.

RIDE 4 è disponibile oggi, 8 Ottobre, 2020 per PlayStation®4, Xbox One e Windows PC/STEAM.