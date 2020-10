Spider-Man Remastered PS5: Il director di Insomniac minacciato dai fan

Ai fan dell’uomo ragno non è andata proprio giù la questione sul volto nuovo del protagonista di Spider-man Remastered versione esclusiva della nuova console di casa Sony PS5.

Poco tempo fa è stato presentato al pubblico il modello del personaggio di Peter Parker sul blog ufficiale dello studio di sviluppo del titolo, ma questo nuovo aspetto del personaggio più giovane non è piaciuto a gran parte dei videogiocatori. Bryan Intihar direttore creativo di Insomniac Games aveva rilasciato una dichiarazione in merito alla questione del cambiamento.

Ma purtroppo non è servito a niente, questi “fan” a quanto pare hanno minacciato di continuo il buon lavoro fatto da Bryan per la scelta operata. Come scrive su un tweet “Ai fan di Spidey aprezzo totalmente la vostra passione, ma messaggi minacciosi come <<TI CERCEREMO E TI TROVEREMO! RISOLVI QUESTO ORA!>> non vanno bene. Cerchiamo di essere una forza per il bene e di essere rispettosi l’uno dell’altro. Grazie”

To our Spidey fans: I totally appreciate your passion, but sending me threatening notes that you will “HUNT YOU DOWN AND WE WILL FIND YOU! YOU FIX THIS NOW!” isn’t cool. With what’s happening in today’s world, let’s be a force for good and be respectful of each other. Thank you. — Bryan Intihar (@bryanintihar) October 3, 2020

Come giusto che sia i fan hanno diritto di dare voce alle loro espressioni ed essere in disaccordo con certe scelte ma il confronto deve essere civile. L’episodio più ecclatante di cambio di volto successo negli ultimi anni è stato quello per Sonic Il film. Dopo un primo concept non fatto proprio bene che ha fatto storcere il naso a tutti i fan, è stato ridisegnato in un secondo momento per assomigliare di più al noto porcospino blu di Sega. Altro caso da segnalare nelle recenti presentazioni di videogiochi prossimamente in uscita è quello di “Prince of Persia: Le sabbie del tempo Remastered” il volto del principe ad alcuni fan è stato descritto come “un tonno”; ma in questo caso si sapeva che il titolo era un Alpha e magari si lavorerà meglio per rendere i lineamenti più morbidi del viso.

Che ne pensate? Intanto vi ricordo che Spider-Man per PS5 uscirà il 19 novembre all’uscita della nuova console.