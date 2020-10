La GPU di PS5 è paragonabile ad una Nvidia 2060 Super secondo Digital Foundry

By Nicolò Crisafulli

Digital Foundry di recente ha analizzato la remasterd di Spider-Man per PS5 riguardo l’utilizzo del Ray tracing. Alex Battaglia uno dei redattori ha detto che la nuova console di Sony (vi ricordo in uscita il 19 novembre qui in Italia) ha una GPU paragonabile ad una Nvidia RTX 2060 Super.

Ovviamente Battaglia non è stato più arbitrario nel confronto fatto ducebdi che “La scheda video sarà probabilmente in grado di competere con PS5” “E’ stata scelta la RTX 2060 Super non perché sono uguali ma perché sono paragonabili alla GPU di PS5”

Battaglia aggiunge nella dichiarazione “Potevamo scegliere la RTX 2070 Super ma a confronto a quella della PS5 non ci sarebbe stato paragone quindi si è scelta la RTX 2060 Super perché in seguito a delle discussioni col Team è più appropriata per questo paragone”