Asobo Studio è a lavoro su due nuovi titoli

By Domenico Coscione

Stando alle ultime informazioni che circolano in rete, Asobo Studio è attualmente a lavoro su due nuovi titoli di cui non si sa ancora nulla.

Lo studio francese infatti, ha dichiarato che il suo ultimo progetto, ovvero Microsoft Flight Simulator, verrà supportato per almeno 10 anni con aggiornamenti e aggiunte costanti, ma che si concentrerà anche su due nuovi titoli in contemporanea uno dei quali è in collaborazione con Focus Home Interactive mentre il secondo con Xbox Game Studios.

Purtroppo, non ci sono altre informazioni a riguardo quindi non ci resta che aspettare ulteriori dichiarazioni da parte dello studio di sviluppo francese.