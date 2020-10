Fall Guys: Ultimate Knockout, la stagione 2 ha una data d’uscita ufficiale

Mediatonic, attraverso un post sull’account Twitter ufficiale del gioco, ha annunciato la data d’uscita ufficiale per la stagione 2 di Fall Guys: Ultimate Knockout, ovvero l’ 8 ottobre 2020.

Per l’occasione, i punti di ogni partita verranno raddoppiati fino all’inizio della nuova stagione permettendo così ai giocatori di raggiungere il livello massimo in metà del tempo per arrivare pronti più che mai alla seconda stagione.

BEAN SPILLING POST

Announcing dates always feels like you're cursing things, but it's Halloween month, so let's get cursed!

🔥 Season 2 launches on Thursday 8th October 🔥

Season 1 will now end as Season 2 begins and we're going to DOUBLE fame points during this time! 👀 pic.twitter.com/J9TFIZ1BDd

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) October 2, 2020