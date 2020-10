Fall Guys: Mediatonic regala 20 corone a tutti i giocatori per la Stagione 2

Mediatonic ha annunciato tramite un tweet sul suo account ufficiale che regalerà ai suoi utenti 20 corone per la Stagione 2 di Fall Guys Ultimate Knockout.

A quanto pare, vincere è troppo difficile e il team vuole dare la possibilità ai giocatori di avere il loro costume preferito così da iniziare la nuova stagione sfoggiandolo agli avversari.

Cosa ne pensate? Siete contenti di ricevere queste corone gratis?

We've heard you all of your feedback loud and clear!

Winning crowns in Fall Guys against 59 other beans can sometimes be a little challenging (@timthetatman)

For Season 2, we've added over 600% more golden crowns into the Season rewards…

FEATURED COSTUMES FOR EVERYONE!

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 30, 2020