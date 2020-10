Arriva gratuitamente Super Mario Bros. 35, il Battle Royale dedicato all’idraulico baffuto

Per tutti gli abbonati a Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento per la console ibrida di Nintendo, arriva in maniera del tutto gratuita Super Mario Bros. 35, il nuovo battle royale dedicato all’idraulico baffuto più famoso al mondo.

I 35 partecipanti dovranno concorrere tutti contro tutti finché solo il migliore non spunterà su tutti! Ognuno potrà essere preso di mira dagli altri avversari, affrontandoli nelle modalità Special Battle e Daily Challange.

Potrete scaricare il gioco a questo indirizzo, masolo fino al 31 marzo 2021.