Il mondo Zexal arriva su Yu-Gi-Oh! Duel Links

By Domenico Coscione

Konami ha annunciato a tutti i duellanti che su Yu-Gi-Oh! Duel Links è appena approdato il mondo Zexal.

Con questo nuovo mondo scendono in campo nuovi duellanti come Yuma, Astral, Tori e Bronk, oltre alle tantissime carte tra cui la numero 39 Utopia! Inoltre, è disponibile anche il 30th Main Box che contiene tantissime carte per potenziare i propri deck.

Vogliamo ricordarvi cheYu-Gi-Oh! Duel Links è disponibile per iOS, Android e PC.