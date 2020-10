Call of Duty: Warzone, arriva la sesta stagione di gioco

Activision Blizzard ha rilasciato il nuovo trailer ufficiale per la Stagione 6 di Call of Duty: Warzone.

Con questa nuova stagione porta tante novità tra le quali abbiamo:

nuove mappe, ovvero Broadcast, Mialstor Tank Factory, Station e Versansk Riverside;

due nuove armi, AS VAL e SP-R208;

due nuovi operatori, Farah e Nikolai;

la metropolitana sarà ancora più veloce ed efficace nel trasportare i giocatori da una parte all’altra;

una nuova modalità chiamata Armored Royale.

Ma le novità non finiscono qui! Per sapere quali sono non vi resta che scaricare il nuovo aggiornamento e testare con mano questa nuova stagione per PlayStation 4, Xbox One e PC.