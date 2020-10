Svelata la da d’uscita per Collection of SaGa Final Fantasy Legend

By Domenico Coscione

Square Enix ha annunciato durante il Tokyo Game Show 2020 la data d’uscita ufficiale per Collection of SaGa Final Fantasy Legend.

Questa raccolta contiene tutti e tre i capitoli della saga Legend, arricchito da alcune interessanti novità come la velocità aumentata e la modalità retrò.

Vogliamo ricordarvi che Collection of SaGa Final Fantasy Legend uscirà in esclusiva per Nintendo Switch il 15 dicembre 2020.