Crash Bandicoot 4: It’s About Time: possibile il pre-caricamento su PlayStation 4 da 45 GB

By Domenico Coscione

Arriva la conferma che Crash Bandicoot 4: It’s About Time è disponibile per il pre-caricamento, ma solo su PlayStation 4, e peserà 45 GB.

Questo nuovo capitolo vede il ritorno del malvagio trio composto da Neo Cortex, Dr. Neo Tropy e Uka Uka che dopo tanti tentativi falliti riescono a tornare sulle N. Sanity Island formando un buco nello spazio-tempo. Ma non hanno fatto i conti con i due marsupiali guidati da Aku-Aku che sapranno mettergli i bastoni tra le ruote.

Vogliamo ricordarvi che Crash Bandicoot 4: It’s About Time uscirà il 2 ottobre 2020 per PlayStation 4 e Xbox One.