Nioh 2: svelata la data d’uscita del nuovo DLC Darkness in the Capital

Koei Tecmo ha svelato la data d’uscita per la nuova espansione di Nioh 2 chiamata Darkness in the Capital con data d’uscita il 15 ottobre 2020 su PlayStation 4.

Questa nuova espansione introdurrà nuove quest principali e secondarie da portare a termine, oltre a nuovi boss ancora più difficili da sconfiggere, un nuovo Yokai, nuovi Spiriti Guardiani, abilità e tantissime altre novità da trovare e con cui costruire nuove ed invincibili build.

Vogliamo ricordarvi che Darkness in the Capital, la nuova espansione di Nioh 2, uscirà il 15 ottobre 2020 per PlayStation 4. Se non avete ancora giocato al titolo base, potrete leggere la nostra recensione cliccando qui.