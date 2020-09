Amazon Luna: arriva la nuova piattaforma di game streaming del colosso americano

By Domenico Coscione

Il colosso americano delle spedizioni Amazon ha annunciato in data odierna il lancio imminente della sua piattaforma di game streaming chiamata Amazon Luna.

Al momento, l’abbonamento costerà $ 5.99 al mese, che andrà associato a un controller specifico dal prezzo di $ 49.99, e offrirà una trasmissione a 1080p e 60 fps, in un primo momento, per poi trasformarsi in 4K e 60 fps. Potremo usufruire di questa piattaforma su dispositivi PC, Mac, Fire Stick, iOS e Android, e il supporto con Twitch sarà presente e funzionante a partire dal giorno di lancio.

Il catalogo dei giochi include titoli del calibro di Resident Evil 7 Biohazard, Control, Tacoma, Metro Exodus, Overcooked! 2 e tanti altri ancora. Inoltre, ci saranno canali tematici dedicati ai singoli publisher così da trovare facilmente tutti i loro titoli.

Al momento non si conosce ancora la data di lancio ufficiale per Amazon Luna, ma non appena verrà rivelata vi aggiorneremo tempestivamente.