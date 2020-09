No Man Sky: un video ci ricorda che a partire da oggi è disponibile l’espansione Origins

By Domenico Coscione

Hello Games ha pubblicato da qualche ora un nuovo trailer per ricordarci dell’uscita di Origins, la terza espansione di No Man Sky.

Questa nuova espansione porta con sé nuovi contenuti ed elementi che arricchiscono il titolo con nuove galassie, pianeti, flora e fauna del tutto sconosciute arricchendolo di una profondità superiore alla precedente.