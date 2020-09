Amazon Prime Day: ecco quando potrebbe arrivare un’ondata di offerte incredibili

Secondo le prime indiscrezioni l’Amazon Prime Day 2020 potrebbe avvenire tra il 13 ottobre 2020 e il 14 ottobre 2020.

Kim Lyons di The Verge avrebbe ricevuto una mail spedita da Amazon stessa ai propri dipendenti in cui avvisava il blocco delle ferie tra il 13 ottobre e il 20 ottobre 2020 grazie a una sua fonte anonima. Successivamente, Kim ha contattato Amazon chiedendo informazioni in merito, non ricevendo però nessuna conferma, o smentita, alcuna.

Ovviamente, le informazioni contenute in questa news si basano su meri rumor e quindi dovremo aspettare una conferma ufficiale da parte di Amazon.