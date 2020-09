Crash Bandicoot 4: It’s About Time torna con il trailer di lancio

By Domenico Coscione

Activision ha pubblicato il trailer di lancio per il nuovo capitolo del famosissimo peramele Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

Tante sono le novità che vengono introdotte in questo nuovo capitolo come la presenza di 4 nuove maschere, ognuna con un potere speciale, livelli giocabili con altri personaggi al di fuori di Crash e Coco e tantissime altre ancora.

Vogliamo ricordarvi che Crash Bandicoot 4: It’s About Time uscirà il 2 ottobre 2020 per PlayStation 4 e Xbox One.