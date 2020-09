BlizzCon Online: annunciate le date ufficiali dell’evento

Blizzard ha annunciato le date ufficiali dell’evento BlizzCon Online, che verrà trasmesso solo in formato digitale per quest anno il 19 febbraio 2021 e 20 febbraio 2021.

Ecco cosa troviamo nel comunicato:

Anche se le circostanze quest’anno ci impediscono di vederci di persona, stiamo mettendo assieme qualcosa verso i primi mesi del prossimo anno per scatenare tutto lo spirito della BlizzCon sotto forma di spettacolo online. Abbiamo ancora un sacco da panificare e ci vorrà del tempo prima di poter condividere maggiori dettagli, ma volevamo iniziare a darti delle dritte su come tu potrai far parte del divertimento online.