The Elder Scrolls Online: si conclude l’avventura del Cuore Oscuro con Markarth

Bethesda ha annunciato l’ultimo episodio per l’avventura del Cuore Oscuro di Skyrim rilasciando una nuova espansione chiamata Markarth per The Elder Scrolls Online.

Ecco una piccola descrizione dell’espansione:

Esplora una nuova zona pericolosa con il Reach, raduna una banda di improbabili alleati e affronta un Vampire Lord e il suo antico esercito. Markarth presenta inoltre una nuova arena in solitario, Vateshran Hollows progettata per testare la forza, l’ingegno e la determinazione dei giocatori con boss impegnativi, percorsi sbloccabili multipli e potenti segreti nascosti.

Vogliamo ricordarvi che The Elder Scrolls Online: Markarth sarà disponibile il 2 novembre 2020 per PC e Stadia e il 10 novembre 2020 per PlayStation 4 e Xbox One.